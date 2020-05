Schulkinder auf Abstand zu halten – was für eine schwierige Aufgabe für Schulleitungen und Lehrer

Alles im Leben ist Organisation“ – oftmals wird das so leicht dahin gesagt. Aber stimmt das? Die Schulleitungen jedenfalls haben in diesen Tagen sehr, sehr viel zu organisieren, um den Schulstart nach nach Corona-Regeln zu ermöglichen: Schulkinder auf Abstand zu halten, was für eine Aufgabe! Das Zitat stammt übrigens vom Bildungsreformer Wilhelm von Humboldt. Er lebte weit vor Corona – 1667 bis 1835.

