Bocksprünge am Abend

Es ist eine lustige Begegnung beim abendlichen Spaziergang – kommt doch mit einem Mal eine kleine Herde Kühe daher, und das auch noch mit wenige Tage altem Nachwuchs. Fünf, sechs Kälbchen tollen mit gewagte Bocksprüngen über die Wiese. Spaziergänger bleiben am Zaun stehen und haben ihre helle Freude daran. „Mutterkuhhaltung“ heißt die etwas sperrige Bezeichnung für diese natürliche Art der Haltung, die der Rindfleischerzeugung dient. Die Kälber bleiben nach der Geburt bei ihrer Mutter und werden von ihnen lange Zeit gesäugt. Immer öfter sieht man diese Haltungsform in der Gemeinde Edemissen. Die Landwirtschaftskammer bietet dazu sogar Seminare für Landwirte an: Ein beispielhafter Weg zu mehr Tierwohl.

