Corona-Matte war gestern

Adieu Corona-Matte: Wie diese Krise Menschen verändert, hätte ich auch nicht gedacht. Genauso wenig wie ich gedacht hätte, dass für mich ein Friseur mal diese Bedeutung bekommen würde. Zugegeben: Ich gehöre zu der Spezies, an denen Friseure erstaunlich wenig verdienen können – weil sie erstaunlich selten zum Friseur gehen. Immerhin habe ich regelmäßigen Termine, doch der letzte ist einem Phänomen namens Corona zum Opfer gefallen. Nach Wochen des Grübelns dann aber die Erlösung: Tage nach Öffnung der Friseurgeschäfte – zunächst waren ja gar keine Termine zu bekommen – habe ich nun Federn – ähm, Haare – lassen können. Haareschneiden, wenn für Kunden Maskenzwang besteht – wie geht das? Erstaunlicherweise ist das möglich, indem wir Kunden die Maske nacheinander an der einen und dann an der anderen Seite losmachen und vor dem Gesicht festhalten. Der nächste Friseurbesuch soll aber bitte doch besser ohne Maske stattfinden – mal sehen, ob es klappt.

