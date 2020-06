Ein Klatschen im Wind

Warum heißt Klatschmohn eigentlich Klatschmohn? Sie kennen das – es sind die einfachsten Kinderfragen, auf die man oft keine Antwort hat. Also nachgelesen: Seinen Namen bekam das Ackerkraut, weil seine filigranen Blüten im Wind aneinander klatschen. In vielen Gärten, auf Wiesen und an Straßenrändern ist der Klatschmohn zurzeit zu sehen. Er fällt auf: Seine rote Farbe leuchtet weithin. Die Blütenpracht ist allerdings nur von kurzer Dauer. Pflücken lohnt sich nicht. Schon nach zwei, drei Tagen verblüht der Klatschmohn, dafür wachsen auf den langen Stängeln jeden Tag neue Blüten. Schön!

Diskutieren Sie auf Facebook unter Peiner Nachrichten oder mailen Sie an