Kaum aufgefüllt, ist der Behälter mit den Erdnüssen im Garten wieder leer gepickt. Meisen & Co dabei zu beobachten – es ist ein schönes Naturschauspiel. Doch was für ein Geselle mag das sein, der sich neuerdings einfindet? Sein Gefieder ist schwarz-weiß-rot und sein Schnabel ähnelt einem Meißel. – Verräterischer Steckbrief: Es ist ein Specht sein, der vom angrenzenden Park zu uns herüber fliegt. Manchmal zeigt er am Futtersilo besondere Kunststücke: Nicht schlecht, Herr Specht!

Diskutieren Sie auf Facebook unter Peiner Nachrichten oder mailen Sie an