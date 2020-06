Eine Null zuviel

Das Stoppelfeldrennen in Wendeburg soll natürlich 2021 nachgeholt werden, nicht 20021!

Absagen von Veranstaltungen über Absagen – noch immer erreichen sie uns Schlag auf Schlag, noch immer gibt es vor dem Coronavirus keine Entwarnung, kein sorgloses Feiern, keine Nähe. So hat auch der Motorsportclub Wendeburg sein Stoppelfeldrennen abgesagt. Im Bericht darüber ist mir ein Fehler unterlaufen, den es zu korrigieren gilt: Das Rennen soll natürlich 2021 nachgeholt werden, nicht 20021. So lange will der MSC nicht warten!

