Astrid Meine, 45 Jahre Lehrerin an der Aueschule, geht in den Ruhestand. An ihren ersten Schultag erinnert sie sich noch genau.

Es gibt Begebenheiten, die vergisst man nie – und so dürfte die „Raus, raus – raus“-Geschichte die Runde machen, wenn sich Lehrerin Astrid Meine mit Beginn der Sommerferien in Wendeburg in ihre „Sommerferien für immer“ verabschiedet, in den Ruhestand. „Blutjung“ sei sie gewesen, als sie an ihrem ersten Schultag das Lehrerzimmer betrat, um sich vorzustellen, erzählt sie. Und dass es ein kurzes Vergnügen war, denn ein Kollege jagte sie mit den Worten „Raus, raus – raus – die zehnten Klassen haben hier nichts zu suchen“ weg. Der Irrtum klärte sich natürlich auf – und es wurde ein langes Vergnügen. 45 Jahre (!) lang war Astrid Meine Lehrerin an der Aueschule – sie hat alle Veränderungen von der Hauptschule und Orientierungsstufe bis zur Oberschule mitgemacht und ungezählt viele Kinder unterrichtet. Eine feste Größe der Aueschule!

