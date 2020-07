Achtung Blitzer im „Anhänger“

Achtung Blitzer: Auf der Braunschweiger Straße in Peine hat’s mich erwischt. Geblitzt hat es allerdings – und das habe ich bislang noch nicht erlebt – aus einem Kasten, der aussieht wie ein weißer Autoanhänger. In der Tat geht der Landkreis Peine mit dem „Anhänger“ neue Wege bei der Jagd nach Rasern – mit diesem „Versteck“ will er Autofahrer überraschen, was ihm bei mir schon mal gelungen ist. Die Kombination aus diebstahlsgesichertem Anhänger und neuester Lasermesstechnik sieht die Kreisverwaltung derzeit zwar nur als Versuch an: Sollte sich das aber bewähren, will er den von einer Firma gemieteten Anhänger-Blitzer wohl für rund 120.000 Euro kaufen. Also aufgepasst!

