Gute Wünsche für Stuntshow

Möge die Übung gelingen: In der Moderation zur Monstertruck- und Actionshow der Familie Roselly in Ilsede ist dieser Satz immer wieder zu hören. Und er verdeutlicht, dass die Kunststücke, die für Außenstehende so spielend leicht aussehen, verdammt gefährlich sind für die Akteure. So kann ein Auto, das in Schräglage auf nur zwei Räder fährt, im Unglücksfall zwar wieder auf alle vier Reifen zurückfallen – aber es kann eben auch auf dem Dach landen mit allen Risiken für den Fahrer. Doch in Ilsede sind die Übungen gelungen – Gott sei Dank.

