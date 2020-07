Wer möchte baden gehen?

Auch wenn es der Tagesthemen-Moderator Hanns Joachim Friedrichs anders als oft interpretiert gemeint hat: Ein Journalist sollte sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten! Ok, dann eben Bad News: Es gibt Freibäder, die sind beim Eintritt teuer, langweilig, nicht sauber, bieten nicht viel. Wenn Sie das wirklich so sehen, dennoch gerne, auch in Zeiten von Corona, schwimmen gehen, hätte ich da ein Stichwort in unserer Region für Sie. Ich sage nur: Broistedt.

