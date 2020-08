„Sterben“ der Papiercontainer

Über das Sterben reden viele nicht gerne – ich tue es trotzdem. Und zwar vom „Sterben“ der Altpapiercontainer in der Gemeinde Ilsede und möglicherweise auch darüber hinaus: An einem Groß Ilseder Supermarkt sind diese Container schon vor längerer Zeit ersatzlos gestrichen worden, nun ist das offenbar auch am Ölsburger Supermarkt der Fall. Klar: Es gibt auch Altpapiertonnen, die sich jeder vors Haus stellen kann und die (kostenlos) geleert werden. Bislang hat es aber immer geheißen: Das Aufstellen dieser Tonne sei freiwillig; jeder könne selbst entscheiden, ob er diese (weitere) Tonne haben wolle. Sollten aber immer mehr Altpapiercontainer „sterben“ – schon jetzt scheint diese „Gattung“ vom „Aussterben“ bedroht zu sein –, wird aus der Freiwilligkeit zur Altpapiertonne quasi ein Zwang: Ist das gewollt? Ich hoffe nicht.

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an harald.meyer@bzv.de