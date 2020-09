Was willst Du mal werden?

Zu wissen, was man werden will, gehört zu den Fragen, die sicher so gar nicht leicht zu beantworten sind. Ich wusste es nicht zum Abi, ich wusste es nicht danach, auch nicht nach der Bundeswehr. Ich staune, dass die so gerne platt und pauschal als lethargisch und arbeitsscheu abgewatschte junge Generation immer wieder Menschen in ihren Reihen hat, die im Gegensatz zu mir erstaunlich früh zu wissen scheinen, was sie mal werden wollen beruflich. Respekt! Natürlich sollte man auch eine vermeintlich feststehende Berufswahl auch mal wieder hinterfragen und prüfen. Zu meiner Zeit gab es so ganz tolle Fragebögen, die wir mehr oder weniger motiviert ausfüllen mussten. Man konnte Neigungen, gefühlte Fähigkeiten und andere Dinge angeben. Ich muss da ein bisschen wild gewesen sein beim Ausfüllen. Bei mir kam als Empfehlung: „Offizier beim Bund“ oder „Gärtner“ heraus. Na, hat ja geklappt mit der Berufsfindung...

