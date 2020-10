Abgerissene Erinnerungen

In Vechelde haben sie Einiges plattgemacht – manchem davon mögen sie heute nachtrauen. Aber was weg ist, ist weg – nur die Erinnerungen bleiben.

Das alte Bahnhofsgebäude, eventuell vorher noch die Jutespinnerei und das Zuckerfabrik, später die Kult-Kneipe „An ‘na Schranke“: In Vechelde haben sie im Laufe der Zeit so Einiges plattgemacht – manchem davon mögen sie heute noch nachtrauen. Aber was weg ist, ist weg – nur die Erinnerungen bleiben.

Klingt melancholisch, ist es auch. In Groß Ilsede verschwindet gerade der Kehrwieder-Grill an der Bundesstraße 444 – sein Eigentümer reißt ihn ab, verkauft das Grundstück. Die Erinnerung bleibt – an die besten Curry-Würste mit Pommes weit und breit.

