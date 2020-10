Donnerstag in der (seltenen) Oktobersonne: Vor unseren Fenstern schwirren plötzlich viele kleine Käfer, krabbeln an der Hauswand hoch, surren durch die Veranda. Es sind Marienkäfer, die um diese Jahreszeit gemeinsam auf die Suche nach einer Überwinterungsmöglichkeit gehen. In Deutschland gibt es rund 70 verschiedene Arten Marienkäfer, erklärt der Naturschutzbund. Sie sind unterschiedlich gepunktet, haben aber eines alle gemeinsam: Sie fressen mit Vorliebe Blattläuse, 100 bis 150 Stück am Tag, und ihre Larven noch mehr: Marienkäfer werden deshalb sogar gezielt zur biologischen Schädlingsbekämpfung eingesetzt. Lassen Sie sie also bei sich einziehen, sie leisten gute Dienste.