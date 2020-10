Heimat nicht mies machen

So unattraktiv kann also unsere Heimat doch gar nicht sein – für die Neubürger. Auf Nörgler sollten wir eben einfach nicht hören.

Manchmal hilft der berühmte Blick über den Tellerrand. Und am besten ist es, wenn dieser Blick von einem kommt, der (inzwischen) außerhalb dieses Tellers lebt. Genau so eine Person hatte ich zu Besuch, aber sie hat mir ganz erstaunt und erschrocken offenbart: Das, was sich in Peine und irgendwie im gesamten Landkreis so an Leerständen von Geschäften offenbare, sei doch Erschreckend; das habe in (jüngster) Vergangenheit das erträgliche Ausmaß überschritten.

Komisch – ich habe einen ganz anderen Eindruck. Und halte als Lokalpatriot brav dagegen. Die Hertiebrache in der Peiner Innenstadt werde bald der Vergangenheit angehören; die übrigen Leerstände seien zwar ärgerlich, aber durchaus noch erträglich. Und: In Peine und auch anderswo im Kreisgebiet – ganz besonders in Vechelde – werden Wohnhäuser/Wohnungen noch und nöcher gebaut. So unattraktiv kann also unsere Heimat doch gar nicht sein – für die Neubürger. Auf Nörgler sollten wir eben einfach nicht hören.

