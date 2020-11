Bei 7 Grad Wassertemperatur in den Eixer See. Respekt! Obwohl man als Kind auch mit „blauen Lippen“ eigentlich nie aus dem Wasser des Meeres oder des Pools wollte – „mir ist nicht kalt!“ - mag man es als Erwachsener kaum glauben, dass es nicht saukalt ist, wenn man jetzt noch draußen schwimmen geht. Aber angeblich gewöhnt man sich daran. Ebenso an das „kalt duschen“, was ja auch einige praktizieren, die darauf als bestes Hausmittel gegen Erkältungen schwören. Bei meinen unzähligen Duschen nach diversen Hockeyspielen in uralten Vereinsheimen gab es sehr oft auch irgendwann kein Warmwasser mehr. Der Trick damals lautete: „Nicht anspannen!“ Und der funktioniert auch. Wer sich entspannt unter eine kalte Dusche stellt, hält es besser aus. Aber gegen den ersten Schock bei Eiswasser gibt es wohl kein Mittel...

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an arne.grohmann@bzv.de