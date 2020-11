Der 13. und die schwarze Katze

Da ist er wieder: der Freitag, der 13. – und mit ihm verbunden das Phänomen, dass viele von uns denken, an diesem Tag besonders vom Pech verfolgt zu sein. Lange gepflegter Aberglaube! Mal davon abgesehen, dass alle Freitage wegen des hohen Verkehrsaufkommens zum Wochenende hin generell unfallträchtiger sind als andere Wochentage – dass an einem Freitag, dem 13. nicht mehr Unfälle und Unglücke als sonst passieren, ist längst statistisch erwiesen.

Also, gehen wir diesen Tag gelassen an. Er bringt vermutlich genau so wenig Unheil wie Tage, an denen uns eine schwarze Katze über den Weg läuft. Auch so ein Aberglaube. Aber mit dem hat ja schon der chinesischer Philosoph Konfuzius vor vielen Jahren aufgeräumt. Er sagte: Ob es Unglück bringt, wenn dir eine schwarze Katze über den Weg läuft, hängt alleine davon ab, ob du ein Mensch oder eine Maus bist.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Peiner Nachrichten oder mailen Sie an bettina.stenftenagel@bzv.de