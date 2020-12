Bitte an die Singles denken

Die Zahl der Singles wächst und wächst – in den Städten sicherlich noch mehr als auf dem Lande. Doch auch bei uns im Kreis Peine gibt es Alleinstehende, die eine kleine Unterkunft benötigen. Tiny-Häuser lautet das Stichwort – also kleine Häuser für Singles. Ich selbst wohne in Ilsede in einer überschaubaren „Bude“ – und werde schon schmunzelnd als „Trendsetter“ bezeichnet. Geschenkt, doch kleine Häuschen haben wirklich viele Vorteile – schon allein die enormen Energiekosten, die sich so sparen lassen. Praktisch überall entstehen in unserem Landkreis Neubaugebiete – doch von Bauplätzen für Tiny-Häusern ist nicht die Rede. So verschlafen wir aber einen Trend – aufwachen.

