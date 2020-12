Der Staub des Chauvis

Wie bereits erwähnt war ich so wahnsinnig, mir das Modell meines ersten Autos wieder zu kaufen: einen Suzuki LJ 80. Dieser kleine Geländewagen war eines der ersten „Spaßmobile“ der frühen 80er Jahre. Und das in Zeiten des „Waldsterbens“ – so gar nicht korrekt...! Wer bei mir mitfährt, muss auch mindestens Spaß verstehen. Denn über einen Shop im Internet designte ich individuelle Mund-Nasen-Schutze. So habe ich nun einen mit dem markanten Umriss eines LJs und dem Schriftzug „Lieber offroad als Corona“. Für die Mitfahrerin gibt’s den erhobenen Zeigefinger mit der Ergänzung „Ich soll als Beifahrerin nicht reinreden“. Das bringt Minuspunkte auf der Chauvi-Skala...! Als wirklicher Schutz gegen Corona taugen die Masken eh nichts. Aber hoffentlich macht sich das Virus bald aus dem Staub. Dann kann man die Masken bei diesen zahlreichen Allrad-Treffen nutzen, um eben diesen Staub nicht einzuatmen.

