Einsatz für die Umwelt

Viele Familien sind am Samstag mit Müllsäcken losgezogen, um in der Natur herumliegenden Müll einzusammeln. Toller Einsatz!

Die offizielle Müllsammelaktion des Landkreises ist Corona-bedingt abgesagt worden – und so machten sich am Samstag viele Familien und erlaubte Minieinheiten privat auf dem Weg, um Müll aus der Landschaft zu sammeln. Nicht nur in der Gemeinde Wendeburg, auch in vielen Ortschaften des Landkreises. Sichtbare Zeichen: Die am Straßenrand deponierten Müllsäcke. Klares Signal: Die Umwelt ist den Menschen dieser Einsatz wert – nur leider nicht allen. Sonst müsste Müll gar nicht erst eingesammelt werden.

