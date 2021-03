Corona-Lockdown – Zeit, um Dinge zu tun, zu denen man sonst eher selten kommt. Heute: Kaffeemaschine entkalken. Während eine Freundin am Telefon dies zur Sekunde hinter sich hat und nun die Kaffeemaschine nicht mehr zusammengebaut bekommt, schnappe ich mir die neue Sorte Entkalker und gieße sie schwungvoll in den leeren Tank des Vollautomaten. So weit, so gut. Fehlt noch das Wasser. Und so stellt sich die Frage: Welches ist das richtige Mischungsverhältnis? In der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine steht: Richten Sie sich nach der Anweisung auf dem Entkalker. Alles klar. Wird gemacht. Auf der Packung vom Entkalker steht… Na, raten Sie mal! Genau: Richten Sie sich nach der Anweisung in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine. Was also tun? Einfach Wasser drauf. Oder wie der Bayer sagt: „Ja mei, des passt scho“.