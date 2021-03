Palmen und ihre Zweige – woran denken Sie dabei? Ich spüre sofort so eine mediterrane Brise auf der Haut und dazu Sand unter den Füßen. Schmecke saftige, leicht salzige Luft. Höre die Brandung. Sehe hinaus auf das weite Meer. Und ich merke: Es ist schon ein richtiger Sehnsuchtsort, der da in mir wach wird, inmitten der Wellenschläge der Pandemie. Mit Palmzweigen wird Jesus begrüßt, als er nach Jerusalem kommt. Es ist eine feierliche Szene: Die Menschen stimmen Lobgesänge an und empfangen ihn wie einen König. Der Kontrast zu dem, was Jesus dann in Jerusalem erleben wird, ist freilich scharf: Was sich anschließt, ist ein Weg in Einsamkeit, Leid und Tod. Und doch ist diese Szene, diese Stimmung beim Einzug wichtig: Es ist wie ein Ort des Auftankens und Kraftsammelns. Mit der herannahenden Ferienzeit war sie vielerorts zu spüren: die Sehnsucht nach Orten, an denen aufgetankt und Kraft geschöpft werden kann. Es wurde heftig diskutiert, was möglich sein kann und soll in der komplexen Lage, in der wir uns befinden. Wichtig ist vor allem, den Impuls hinter all dem wahrzunehmen: Auf einem so langen, fordernden Weg, wie ihn diese Pandemie auferlegt, da braucht es Orte, die wie Inseln sind. Orte, an denen ich ausruhen und zu neuen Kräften kommen kann. Was können für mich ganz persönlich solche Orte und Momente sein, unter den Bedingungen und Umständen, wie sie sind? Schon diese Frage kann helfen, die vielen momentanen Gedankenstrudel zu unterbrechen und mich anders auszurichten. Und diese Inseln, die ich für mich ausmache, sind vielleicht gar nicht mal weit weg. Oft liegen sie ganz nahe. Solches Fragen kann in diesen Tagen mit der Zielgeraden der Geschichte Jesu vor Augen geschehen: Nein, es ist alles andere als ein leichter Weg. Aber Gott geht mit. Und mögen wir hier bei uns vielleicht auch keine Palmzweige vor Augen haben, so doch die Knospen an den Ästen, die sich wiegen in der Frühlingsbrise und auf ihre Weise vom Leben erzählen, das sich Bahn bricht.

