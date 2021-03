Mal schnell zum Impfen

Anmeldung am Eingang, Papiere checken, weiter in den Wartebereich, nach wenigen Minuten zum Impfgespräch, dann der große Moment: die erste Impfung gegen dieses fiese Corona-Virus. Der „Begleithund“ – in dem Fall ich – wartet derweil an der letzten Station – und dann kommt die Mama auch schon, mit ihren Unterlagen und einem kleinen Wecker, der 15 Minuten rückwärts zählt: Die Wartezeit nach dem Impfen. In einer halben Stunde ist alles erledigt. Bestens organisiert, das Peiner Impfzentrum. Und alle sehr nett!

