Die Lebenstedter Straße am Ortsausgang von Broistedt. Rechts die Querungshilfe wird fast vollständig ignoriert. Wer an dieser Stelle in direkter Linie die viel und oft zu schnell befahrene Hauptstraße queren will, sollte mitdenken – und sich vorher auch mal umschauen, wer sich was abschaut… Zum Beispiel Kinder.