Lebenszeichen aus Derneburg

Jungstörche werden beringt, ehe sie ausfliegen. So konnte festgestellt werden, dass ein Storch, der in Derneburg nistet, aus Wendeburg stammt.

Es gibt Neuigkeiten von der Storchenfamilie in Wendeburg, die bei Dieter Kaufmann nistet. Nein, leider keine vom vermissten Altstorch Paul. Aber von einem seiner Jungs. Er brütet mit seiner Partnerin in Derneburg im Kreis Hildesheim. Weisstorchbetreuer Georg Fiedler hat die Nachricht von dort bekommen. Der Storch wurde 2018 in Wendeburg beringt. Die Nachricht, dass er Fuß gefasst hat ist umso schöner, da er in Derneburg ein Nest bezogen hat, dass jahrelang leer war.

