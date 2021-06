Wetter- oder Kuchenwetten

Ich mache ungern bei Fußball-Ergebnis-Tippspielen mit, auch nicht privat. Es ärgert mich einfach, wenn ich einen sachlich realistischen, aber eher öden Tipp wie 1:1 abgab, und mir die beiden Mannschaften auf dem Platz diesen dann durch ein unglaubliches 4:3 „versauen“. Also wenn ich tippe, sind es extreme Tipps mit Ergebnissen, wie sie nur selten zutreffen. Meistens tippe ich übertrieben hoch für meine Mannschaft, unabhängig von der Stärke des Gegners. So ist auch beim Stand von 3:0 noch Luft nach oben bis zum getippten 4:1. Außerdem wundert es mich, dass es diese Tipprunden fast immer nur beim Sport und dann beim Fußball gibt. Dabei bietet der Alltag doch viele andere Tippmöglichkeiten: Gelingt der Kuchen? Kostet die Autoinspektion endlich mal weniger als 600 Euro? Stimmt die Regenzeit in der Wetterapp auf die Minute? Viel Spaß damit...!

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?=cs 0?Qfjofs Obdisjdiufo=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?Bsof/HspinbooAgvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.