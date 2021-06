Der grüne Daumen

Von Menschen, bei denen alle Pflanzen gedeihen, sagt man, dass sie einen „grünen Daumen“ haben. Aber für die Gartenarbeit braucht man schließlich mehr als einen Daumen. Wie kommt des also zu dieser Redewendung? Ganz einfach: Wer bei der Gartenarbeit keine Handschuhe trägt, hat am Ende von der Erde und vom Grün der Pflanzen braune und grüne Finger. Um so entwickelte sich die Redewendung, dass jemand, der viel Zeit und Mühe in den Garten steckt, einen grünen Daumen hat. Also, mindestens einen!

