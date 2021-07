Und dann doch wieder Juli

Das hatte ja was von Herbst gestern. Am Nachmittag gar nicht mehr so richtig hell, die Lampen weit vor ihrer aktuellen Kernarbeitszeit eingeschaltet. Zwischen den geöffneten Fenstern in Wohn- und Arbeitszimmer ein kühler Luftzug, gut hörbar von draußen die Tropfen auf dem Fensterbrett. Die Gattin entschied sich für Tee, eine Decke lag auf dem Sofa. Tatsächlich herbstlich, dachte ich, ab in den Sessel, gemütlich machen, ein wenig lesen. Als sich dann die Hündin entschied, sich wärmend auf meine Füße zu legen, da war mir schnell klar: Juli haben wir – und nur mal eben Regen...

