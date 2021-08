Mut einmal durchnässt

Ich mag kein Gewitter. Tief in mir drin sitzt da noch eine kindliche Furcht. Ich konnte auch nie etwas damit anfangen, wenn die Erwachsenen sagten, dass man im Haus „sicher“ sei, und es doch „schön“ sei, Blitze und Donner zu beobachten und zu hören. Inzwischen bin ich mutiger – und ich habe einen eigentlich überdachten Balkon. Gerade bei Regen, ohne seitlichen Wind, fand ich es zuletzt zumindest aushaltbar, dort zu sitzen und das Gewitter zu verfolgen. Wenn es nicht zu nah gerummst hat. Aber was hilft ein Balkon mit Dach, wenn die Regenrohre Löcher haben und die Abflüsse auf der Ebene darüber dicht sind? Wenn man auf dem Balkon duschen will – was ich meinen Nachbarn von der Klinikverwaltung nicht zumute – wäre es wohl praktisch. Faktisch säße ich aber in einer Wolke aus vom Stein zurückspritzendem Wasser. Eigentlich ist bei stärkerem Regen nun alles ruckzuck durchnässt auf meinem Balkon. So hilft mir mein neuer erwachsener Mut aktuell auch nicht weiter...

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;bsof/hspinbooAgvolfnfejfo/ef#?bsof/hspinbooAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de