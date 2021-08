Katzen sind faszinierende, geheimnisvolle Wesen. Eigenwillig, aber auch einfühlsam, gute Gesellschafter. Wo Katzenfreunde zusammenkommen, geht der Gesprächsstoff nie aus – und entsprechend viele Katzengeschichten gibt es, selbst in der Literatur. „Gutes kleines Tier – alles gute kleine Tiere“, stellte der französische Schriftsteller Paul Léautaud bereits 1917 fest. Als „Peter Panter“ schrieb Kurz Tucholsky einst seinen Gruß an Mingo: „An dich und an alles, was schön ist und rätselhaft...“ Die Zeilen enden: „Mit einem herzlichen Fellgestreichel und Grüße an die Herrschaften, die bei Dir wohnen“. Und Rainer Maria Rilke stellte fest: „Das Leben und dazu eine Katze: das gibt eine unglaubliche Summe, ich schwör’s euch!“ – Dem ist absolut nichts hinzuzufügen.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Lpoublu; =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;cfuujob/tufoguf®obhfmAgvolfnfejfo/ef#?cfuujob/tufoguf®obhfmAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de