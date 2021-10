Auf die Katze gekommen

Muss man sich wirklich immer entscheiden? „Ob die Entscheidung richtig oder falsch war, wirst Du schon merken. Hauptsache, Du triffst eine!“, soll mein Opa stets gesagt haben. Er wird wohl Recht gehabt haben, wie das bei Opas, die in der Regel auch Väter sind, damals eben so üblich war. Am Sonntag ist Welthundetag. Was auch immer das ist… Ich kenne eigentlich keine Welthunde, vielleicht Himmel- oder Höllenhunde. Aber es dürfte ja einige von diesen Vierbeinern auf dieser Welt geben. Dass viele davon nicht gut behandelt werden, ist ein Teil davon, leider! Aber es gibt eben auch Katzen. Und die kommen mit Hunden nicht zusammen, so die Menschenlegende. Die Tiere sehen das nachweislich anders. Das Internet ist voller Katze-Hund-Kuschel-Videos. Ich mag mich da auch nicht die Pfote entscheiden, habe überhaupt kein Problem damit, Hund und Katze ganz wunderbar zu finden! Der nächste Weltkatzentag ist übrigens am 8. August 2022. Bitte, notieren! Und sagen Sie ihrem Hund Bescheid!

