Härke-Bier nahe München

Rekordverdächtig dürfte das schon sein, wenn nicht gar weltrekordverdächtig: Auch in Fürstenfeldbrück, eine Kleinstadt mit einem jahrhundertealten Kloster vor den Toren Münchens, wird das Peiner Bier – das Härke – getrunken. Also ungefähr schlappe 630 Kilometer entfernt von unserer Bierhauptstadt an der Fuhse – ist das noch zu toppen? Bei den Härke-Brauereibesichtigungen in Peine ist (früher) immer die Rede gewesen von Rügen als den am weitesten entfernt liegenden Ort, an dem dieses Bier ausgeschenkt wird – doch das sind ja nur rund 380 Kilometer. Wobei ehrlicherweise hinzufügen ist: In Fürstenfeldbrück ist Härke nicht zu kaufen. Aber ich versorge dort einen Freund, der auf sein angestammtes Bier nicht verzichten will. Heimatliebe ist eben (fast) grenzenlos.

