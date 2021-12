Das Öl ist an allem schuld

Bevor Sie sich beschweren, dass „schon wieder die Schulbusse zu spät“ waren… Ich war schuld! Wie bereits berichtet, werde ich Landei und ziehe zu Land und Hühnereiern. In alten Häusern gibt es alte Heizungen. Erstmals in meinem Leben musste ich Heizöl bestellen. Steht die Leitung, fließt das schwarze Gold, dann ist das so, erfuhr ich vom Lieferanten. Der konnte mit seinem Lastwagen nur auf der engen Straße stehen. Nicht gut für Schulbusse. Sorry!

