Geht es eigentlich nur mir so, oder kennen Sie das auch? Jedes Jahr wieder freue ich mich und denke, ich kann die Feiertage in besinnlicher Ruhe und Kerzenschein genießen. Im Arbeits- und Alltagstrubel vorab habe ich noch keinen Kopf, mich mit den logistischen und organisatorischen Fragen der Feiertage zu beschäftigen. Aber dann fällt mir kurz vorher – meistens am 23. Dezember – ein, dass Feiertage mit sich bringen, dass Geschäfte geschlossen haben. Verständlicherweise möchten die Menschen, die sonst immer für uns in Supermärkten, Bäckereien etc. bereit stehen, auch ruhige, freie Feiertage genießen. Dann ist für mich der Zeitpunkt gekommen, am 23. abends noch hektisch die letzten nötigen Einkäufe zu planen und durch die Läden zu hetzen. Angesichts der Menge an Menschen, die mir dabei im Supermarkt über den Weg laufen, scheint es nicht nur mir so zu gehen. Vielleicht erklärt das das Phänomen, dass regelmäßig vor Feiertagen Endzeit-Andrang vor den Supermärkten herrscht. Ich gebe zu, ich bin ein Teil des Dramas. Heute müssten die Vorratsschränke aber wieder gefüllt sein und wir alle können – hoffentlich – nun durchschnaufen. Ich wünsche Ihnen ein besinnliches Fest!