Der 50. Geburtstag – er ist oft genug Anlass für eine Feier. Und in diese Richtung geht auch die Planung in Lengede, denn die Südkreisgemeinde hat sich am 1. Juli 1972 zusammengetan. Bereits 1971 haben sich die Gemeinden Ilsede und Lahstedt gebildet – doch gefeiert worden ist das nicht vergangenes Jahr: wegen Corona oder weil sich beide 2015 zum neuen Ilsede zusammengetan haben, ist die Frage.

