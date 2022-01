Katze in der Kiste Teil 2

An dieser Stelle erwähnte ich bereits, dass meine Katzen damals artgerecht keineswegs Freunde von Veränderungen waren. Für andere sind Umzüge, speziell die vielen dafür notwendigen Kartons, hingegen freudig aufregend als Spiel-, Wühl- oder Kuschelort gern genommen. In der Kiste finden es einige Katzen eben Spitze. Das jüngste Beweisfoto, das mich erreichte, zeigt Felix, glücklich in der Box. Auf weiteren Fotos kuschelt er sich dort wohlig ein, schläft den Schlaf des Glücklichen. Gibt es weitere Katzen-Kisten-Kracher im Landkreis Peine? Nur her damit, bitte...!

Ihr Newsletter für Peine & Region

