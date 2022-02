Kohle hin und her

In Deutschland auf dem Land zu leben, so wie ich seit ein paar Wochen, heißt, vom schnellen Internet meistens weit weg zu sein. Da mein alter Anbieter am neuen Wohnort gar nichts zu bieten hat, kündigte ich meinen Vertrag. Das wurde sogar akzeptiert – aber nicht ohne die Ankündigung, dass mir aus „technischen Gründen“ eventuell noch einmal zu viel an Monatsgebühr abgebucht wird – mit dem Zusatz, dass das natürlich „nach Vertragsende“ zurückgezahlt wird. Na, danke automatisierte Technik und alter Anbieter! Und ich dachte immer, man zahlt, was man nutzt, und nicht mehr, wenn man es nicht mehr nutzt. Ist wohl eine technische Frage...

