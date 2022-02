Wohlfühlen als „Sandwich“

Andere essen sie, wir fühlen wie sie: Gemeint sind die Sandwiches, denn wir im Landkreis Peine befinden uns ja in einer „Sandwich-Lage“. Irgendwie eingequetscht zwischen übermächtigen Großstädten, insbesondere Hannover und Braunschweig. Okay, was für die einen vielleicht etwas bedrohlich daherkommen mag, ist für die anderen durchaus positiv zu vermerken: Vom unserem Heimatkreis geht es schnell in die Großstädte, wo bekanntlich das Leben pulsiert. Ich sehe mich als „Sandwich“ ebenfalls im Vorteil, aber aus einem ganz anderen Grund. Denn mein Eindruck ist: Bei Wetter-Kapriolen wie Stürmen und gar Orkanen bleiben wir in unserem Wohlfühl-Landkreis oft von den ganz großen Katastrophen verschont. Zufall? Bestimmt! Oder – meine Theorie – die umliegenden Städte halten die Stürme von uns in unserer „Sandwich-Lage“ ab.

