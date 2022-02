In den Medien ist beim Zweier- und Viererbob (meist) nur von Superstar Francesco Friedrich die Rede, während Margis in Vergessenheit gerät.

Wir sind Doppel-Olympia-Sieger: Thorsten Margis, der Ilseder Jung’, hat es gerissen in Peking -- irgendwie fühlen wir uns alle in der Gemeinde als Champion. Doch die Welt ist ungerecht: In den Medien ist beim Zweier- und Viererbob (meist) nur von Superstar Francesco Friedrich die Rede, während Margis in Vergessenheit gerät – das muss sich ändern.

