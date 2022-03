Lichter aus in Vallstedt?

Nun also der Bäcker: In Vallstedt scheinen die Lichter auszugehen, denn dort hat auch der Bäcker für immer seine Türen geschlossen. Zuvor ist schon „Minnis Bierquelle“ im Ort versiegt, irgendwann hat es in Vallstedt auch eine Volksbank-Filiale und ganz früher einen Lebensmittelladen gegeben – alles schon verdammt lang her. Vallstedt steht mit dieser niederschmetternden und irgendwie auch Angst machenden Entwicklung nicht alleine da. Nein, es ist inzwischen eher die Regel als die Ausnahme, wenn sich in den (kleineren) Orten so manches verabschiedet. Doch bemerkenswert ist an Vallstedt: Dort entsteht gerade ein Wohnbaugebiet mit rund 40 Einfamilienhäusern sowie Ketten-/Reihen-/Mehrfamilienhäusern – zu rechnen ist also mit Neubürgern. Für sie scheint Vallstedt attraktiv zu sein – auch ohne Bäcker, Volksbank und so weiter. Vielleicht ist es ihnen wichtiger, dass es in Vallstedt eine Kindertagesstätte und eine Grundschule gibt. Und der Bäcker trauert bereits den (neuen) Kunden aus dem Baugebiet hinterher.

