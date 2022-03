Mattscheibe mit Katze

Mangels Zeit und Platz blieb nach dem Umzug bei uns der Fernseher in den vergangenen zwei Monaten aus. Und, hat’s jemand gemerkt? Oder: Hat ihn jemand vermisst? Ohne Murren ging es ganz wunderbar ohne! Nun kann man sich als Journalist nicht vom derzeit zwar extrem belastenden Nachrichtenstrom der Kolleginnen und Kollegen abschalten, aber es gibt ja noch das gute alte Radio (neben dem Internet). Auch die Olympischen Spiele habe ich erstmals in meinem Leben quasi technisch boykottiert, also nicht einen Wettbewerb live verfolgt. Das ist mir schon schwer gefallen… Vom Fernseher im Schlafzimmer bin ich eigentlich kein Fan, aber wir haben einen, aber nur für DVD oder Netflix und so. Um so besser fand ich das jüngste Frühstücksfernsehen, als ich neulich aufwachte. Der Platz an der aufgehenden Sonne auf dem Fensterbrett ist natürlich der Katzenplatz. Deren schwarzer Schattenriss spiegelte sich nun auf der Mattscheibe im Off-Modus. Ein ganz wunderbares Programm zum Aufstehen!

