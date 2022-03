Ausblenden am Strand

Erst war es Corona, jetzt ist der Krieg in der Ukraine stündlich präsent. Auch ich erwische mich dabei, wie ich „einfach mal keine Nachrichten“ sehen und hören will. Ok, das kann man sich als Journalist weniger als andere leisten, ist aber manchmal so. Zuletzt hatte ich dieses Ausblenden während meines lange geplanten Australien-Urlaubs. Als wir dort mit schwerem Jetlag erstmals aufwachten, stürzte in New York City gerade das World Trade Center zusammen. Der TV blieb fast durchgehend an. Doch irgendwann ging es an den Strand. Erst danach hieß es wieder: Back to reality...

