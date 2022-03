Vom Menschen zum „Hamster“

Der Krieg in der Ukraine – er ist längst in Deutschland, bei uns im Landkreis Peine angekommen: Das zeigt sich an der enormen Spendenbereitschaft hier vor Ort und an der enormen Bereitschaft, bei sich zu Hause Flüchtlinge aufzunehmen. Aber der Krieg ist auch in den Supermärkten angekommen: Mehl – Fehlanzeige auf den Regalen in meinem Lieblings-Supermarkt. Und zwar beim Mehl in verschiedenen Ausformungen: Weizenmehl, Dinkelmehl – alles weggekauft auf Vorrat. Die Ukraine ist eben weltweit einer der größten Weizenlieferanten, doch an Getreideproduktion ist dort momentan nicht zu denken. Aber auch Spaghetti und Fusilli sind weg; beim Toilettenpapier ist das Regal ausgedünnt. So werden Menschen zu „Hamstern“, wobei das Hamstern bei diesen niedlichen Nagetieren noch Sinn macht.

