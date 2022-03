Wirkt es, wenn Benzin sauteuer ist...?

Wie bitte...! Einmal Tanken für mehr als 100 Euro? Das kann ich nicht bestätigen. Meine jüngste Rechnung für meinen Diesel-Golf 7: genau 99,99 Euro. An der vor vielen Jahren als Provokation gedachten Forderung der Grünen nach einem Benzinpreis von „5 Mark pro Liter“ sind wir ja bald dran. Und es tut die erhoffte Wirkung: Dunkelgelb ist nicht mehr das neue Grün, also kein Drauftreten kurz vor Ampel, um noch rüberzukommen. Die beheizbaren Außenspiegel werden wieder gekratzt. Fahrten werden kombiniert, anstatt jeweils erst zur Basis zurückzufahren. Gut, für meine albernen 130 PS im TDI-Motor bin ich selbst verantwortlich. Aber Diesel war klar damals: Lohnt sich für die, die viel fahren, hieß es. Ok, bei dem Motor sind die Steuern happig, aber wie gesagt: Das war selbst gewählt. Ebenso das klassische Schaltgetriebe, das wohl bald auch keiner mehr haben will bzw. fahren kann. Ich bin kein Raser, habe aber gerne einen Effekt, wenn man mal beschleunigen will. Das ist nun vorbei. Der Spritpreiseffekt zieht...

