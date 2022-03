Bauen, schauen oder sprengen

Rekorde interessieren mich nicht. Brücken wie in New York City, Istanbul oder Porto sind einfach nur toll!

Über sieben Brücken musst Du geh’n...! Was Hertha Peters wohl von dem Lied hielte – und davon, dass dieser Tage ihre Brücke bei Peine zersägt und verbrannt wird. Mich haben Brücken schon immer fasziniert. Entweder wollte ich sie bauen oder sprengen. Ok, daraus wurde nichts. Aktuell schreibe ich nicht mal darüber, das macht(e) der Kollege. Aber als Zeitzeugen und Aushängeschild der „Ingenieurskunst“ sind sie einfach toll! Meine Lieblinge sind natürlich die „BMW“-Brücken über den East River von New York City: Brooklyn, Manhattan und Williamsburg Bridge. Aber auch die Ponte Luís I über den Fluss Douro bei Porto oder die Galata Brücke von Istanbul könnte ich mir stundenlang anschauen, dort verweilen oder auf ihnen hinübergehen auf eine andere Seite. Sieben sind daher nicht genug. Rekorde – höchste, längste, teuerste usw. – interessieren mich dabei gar nicht. Wenn man sich früher, noch ohne Navi, in Frankreich oder Italien verfuhr, gab es meistens ganz wunderbare kleine Schätzchen zu entdecken.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;bsof/hspinbooAgvolfnfejfo/ef#?bsof/hspinbooAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de