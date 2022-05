Eiskalt gesteigert

Der Preis war heiß – für ein Eis. Zwei Kugeln im Becher, für 2,80 Euro. Da habe auch ich zweimal geschluckt. Ich weiß, ich weiß, alles ist teurer geworden: Miete, Strom, Heizung, Zuliefererpreise, usw. Und ja, die Kugeln sind heute deutlich größer als früher, als alles besser und mehr Lametta war

(3 Kugeln für 90 Pfennig). Aber genau da setzt meine Kritik an. Das Kinderwunder „Eismagen“ nimmt im Alter ab. Ich arbeite sehr gerne weiter an der besten Kombination aus drei bis vier Kugeln. Aber heutzutage ist das schon eine richtige Mahlzeit. Umfang und Füllmenge halten mich derzeit noch eher vom Eis-Trio oder -Quartett ab, als der Preis. Auch wenn der in der Tat satt ist dieser Tage. Und ein Zurück ist in der Gastroszene preislich eher die absolute Ausnahme. Das war schon bei der Umstellung von D-Mark auf Euro so...

