Das 9-Euro-Ticket habe ich mir noch nicht geholt. Auf dem Land sind die Busverbindungen einfach nicht so toll. Und als „rasender Reporter“, der das nicht mehr machen will, weil er zu oft geblitzt wird, sollte man eine gewisse spontane Mobilität gewährleisten. Ich bin aber mal viel Bus gefahren, als es wegen eines kaputten Skibeins mit dem Auto einfach nicht ging. Man gewöhnt sich, in der Stadt, recht schnell daran, kennt bald die entscheidenden Umsteigehaltestellen und Anschlüsse. Es ging ganz gut – bis zur ersten stärken Bremsung des Fahrers und dem Straucheln voller Sorgen, weil die Verletzung wieder schlimmer werden könnte. So müssen sich ältere Menschen fühlen, die vor einer Haltestelle schon während der Fahrt aufstehen müssen, um rechtzeitig beim Stopp aus der Tür kommen zu können.

