Alltagshilfe von der AfD

Endlich mal eine wirkliche Alltagshilfe, die mir das Einkaufen im Supermarkt erleichtert: Chips für den Einkaufswagen. Bekommen haben ich sie, als ich als ziemlich unbescholtener Bürger nichtsahnend durch die Peiner Fußgängerzone marschiert bin. Am Wahlkampfstand haben sie mir die Chips buchstäblich hinterhergeworfen – am Stand der AfD. Ja, der AfD, denn ich sehe mich als jemanden, der auf die Menschen unvoreingenommen zugehen möchte. Und (fast) unvermeidlich ging es am Stand dann auch um Björn Höcke, den ich als Neonazi einstufe und der aus dieser Partei ausgeschlossen gehört – Zustimmung an der Peiner AfD-Basis. Zuletzt hatte ich im Übrigen Chips von der SPD und der CDU, doch die habe ich inzwischen verbaselt. Aber der Wahlkampf ist noch lang.

