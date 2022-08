Das Jammern und der Kater

Also ich bin mir echt nicht sicher, ob früher alles besser war… Wissen Sie noch, was „Gekröse“ ist? Es ist ein Gericht. Wissen Sie noch, wie man es zubereitet? Weiß jemand, wie es schmeckt? Angesichts der Zutaten möchte ich das gar nicht wissen. Die Auflösung gibt es auf der dritten Lokalseite. In dem Artikel geht es um unsere BZ-Lexika aus den 50er Jahren, für „Hausfrauen“ und „Kochen“. Erstaunlich, was die Hausfrau von damals so alles wissen sollte. Unter anderem geht es um Ohrfurunkel, Halluzinationen oder Halma, oder auch mal um den Katzenjammer. Der wird mit „körperliche und seelische Übelkeit nach reichlichem Alkoholgenuß und damit verbundenem starken Rauchen“ erklärt. Das kannte ich so gar nicht, aber man lernt ja rückblickend dazu. Eine Folge übrigens: „Gier nach pikanten Speisen“. Ob das Gekröse dazu gehört, entzieht sich meiner Kenntnis. Den Selbstversuch – sowohl das übermäßige Trinken, als auch das pikante Essen danach – lasse ich gerne aus!

