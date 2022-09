Gemeinde Vechelde als Gallien

Bereits seit Monaten – oder gar seit Jahren? – sind die mobilen Corona-Impfteams des Landkreises Peine kreisweit unterwegs, um es Impfwilligen zu ermöglichen, sich vor Ort die Spritze geben zu lassen. Im gesamten Landkreis? Nein, eine (gallische) Gemeinde scheint „Widerstand“ zu leisten. Eine Gemeinde im Peiner Ostkreis: Vechelde.

Na ja, den „Widerstand“ ziehe ich wieder zurück. Aber immerhin bestätigt Kreissprecher Fabian Laaß, dass das mobile Team in der Gemeinde Vechelde nicht impft – der Grund lässt aufhorchen: „Für unsere Impfteams benötigen wir vor Ort eine gewisse Raumgröße, die uns längerfristig – mindestens bis zum Jahresende – zur Verfügung steht“, erklärt Laaß: „So einen Ort haben wir in Vechelde leider nicht gefunden.“ Das kann Vecheldes Bürgermeister Tobias Grünert so nicht stehen lassen: Das Bürgerzentrum habe doch schon als Impf-Stätte gedient, das Dornberg-Carree als Test-Stätte. Da müsse doch was gehen, meint Grünert. Schau’n mer mal.

